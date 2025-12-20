Ouvir
Inglaterra

Salah pede desculpa aos colegas no Liverpool

20 dez, 2025 - 16:06 • Lusa

Jogador tem estado no banco e vai agora para a CAN com o Egipto.

A+ / A-

O egípcio Mohamed Salah pediu desculpa aos colegas do Liverpool, após ter criticado duramente o clube da Liga inglesa de futebol e o treinador Arne Slot, revelou o médio Curtis Jones à Sky Sports.

“Mo é crescido e pode dizer o que quiser. Pediu-nos desculpa, dizendo ‘se atingi alguém, peço desculpa’. É o tipo de homem que ele é”, detalhou Jones.

Salah criticou duramente o Liverpool e o treinador depois do empate dos ‘reds’ diante do Leeds (3-3), na Liga inglesa, dizendo não perceber porque foi ‘atirado’ para o banco.

“Estou muito, muito desiludido. Fiz tanto por este clube ao longo dos anos, especialmente na última época. Agora, estou sentado no banco e não sei porquê. Parece que o clube me tornou um bode expiatório”, desabafou o avançado de 33 anos, em 6 de dezembro.

Fundamental na conquista do título inglês na temporada passada, na qual foi eleito jogador do ano da Premier League pela Associação de Futebolistas Profissionais, o internacional egípcio tem sido preterido por Slot esta época.

Após as críticas de Salah, o treinador deixou-o fora da convocatória para o jogo com o Inter Milão, da fase de liga da Liga dos Campeões, recuperando a avançado no encontro seguinte, na vitória frente ao Brighton, na 16.ª jornada do campeonato.

O avançado está atualmente na seleção egípcia, com a qual vai disputar a Taça das Nações Africanas (CAN).

