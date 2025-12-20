Ouvir
Taça das Nações Africanas vai passar a jogar-se de quatro em quatro anos

20 dez, 2025 - 16:53

A edição 35 começa este domingo em Marrocos.

A Taça das Nações Africanas (CAN) vai passar a ser disputada de quatro em quatro anos a partir de 2028, para “harmonizar” o calendário do futebol mundial, disse o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF).

“Em 2027, estaremos na Tanzânia, Quénia e Uganda [os três países organizadores] e a CAN seguinte terá lugar em 2028”, disse Patrice Motsepe.

Atualmente o evento – que começa este domingo a sua edição 35 – tem sido jogada de dois em dois anos.

Vai ainda ser criada uma nova competição anual, semelhante à Liga das Nações da UEFA, para começar a partir de 2029.

Sobre a CAN, começa este domingo em Marrocos. A prova vai decorrer entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, nas cidades de Rabat, Casablanca, Tânger, Marraquexe, Agadir e Fez.

