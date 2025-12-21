Ouvir
Manchester United

Amorim e a lesão de Bruno Fernandes. “Vai demorar um pouco”

21 dez, 2025 - 20:40 • Carlos Calaveiras

Os “red devils” perderam contra o Aston Villa.

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, acredita que a lesão de Bruno Fernandes vai demorar algum tempo a debelar.

No final do Aston Villa 2-1 Manchester United, o técnico dos “red devils” falou sobre o problema que obrigou o capitão a sair ao intervalo da partida.

“Quanto à lesão, acho que é uma questão ligamentar, por isso [a recuperação] vai demorar um pouco", disse à Sky Sports.

Não foi, no entanto, avançado um tempo de paragem para o internacional português.

Amorim falou ainda sobre o conjunto de lesões que tem afetado o plantel. "É muito estranho. Durante o ano, especialmente nesta altura, temos tido imensos problemas, mas temos de lidar com isso. O [Jack] Fletcher fez o primeiro jogo, são boas notícias, tal como o [Shea] Lacey, por isso vamos tentar encontrar soluções e partir para o próximo jogo”, referiu.

Já sobre o jogo propriamente dito, o técnico luso fala em injustiça. "Acho que fomos a melhor equipa hoje. Não tivemos sorte. Até mesmo com a lesão do Bruno, mesmo sem ele fomos a melhor equipa. Fizemos um trabalho muito bom que ninguém vai lembrar-se amanhã, porque a única coisa que importa é o resultado."

