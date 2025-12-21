Barcelona vence, Renato Veiga expulso

O FC Barcelona manteve-se com uma vantagem de quatro pontos na liderança da Liga espanhola de futebol, ao vencer no campo do Villarreal (2-0), numa partida em que Renato Veiga foi expulso na equipa da casa.

Em duelo de 17.ª jornada, a última de 2025, o central internacional português viu o vermelho direto aos 39 minutos devido a uma falta dura sobre Lamine Yamal, numa altura em que os catalães já venciam por 1-0, com um golo do brasileiro Raphinha, aos 12, na marcação de uma grande penalidade.

No terreno do agora quarto classificado da prova (começou a ronda em terceiro), Yamal aumentou a vantagem do FC Barcelona aos 63 minutos e confirmou o triunfo da sua equipa, que continua assim no topo da La Liga, quatro pontos à frente do Real Madrid, segundo classificado.

O Atlético Madrid passou agora a terceiro posicionado, a nove do FC Barcelona, após vencer no campo do Girona, antepenúltimo, por 3-0, com golos de Koke (13 minutos), do inglês Conor Gallagher (38) e do francês Griezmann (90+2).