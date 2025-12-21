Ouvir
Alemanha

Bayern goleia e fecha 2025 com nove pontos de vantagem

21 dez, 2025 - 19:19 • Lusa

O português Raphael Guerreiro foi titular e, na segunda parte, deu lugar ao jovem compatriota David Daiber.

O líder Bayern Munique regressou às goleadas na Bundesliga, ao vencer no campo do Heidenheim por 4-0, e manteve os nove de vantagem sobre Borussia Dortmund, na 15.ª jornada, a última de 2025.

Depois do escândalo com o Mainz (2-2), último classificado, na última ronda, o Bayern já vencia ao intervalo na casa do penúltimo posicionado, com golos do croata Stanisic, aos 15 minutos, e do francês Olise, aos 32'.

Na segunda parte, o colombiano Luis Diaz, ex-FC Porto, fez o terceiro golo, aos 86 minutos, e o inglês Harry Kane fechou a contagem aos 90'+2', para o seu 19.º golo na prova.

O português Raphael Guerreiro foi titular na formação bávara e deu lugar aos 72 minutos ao compatriota David Daiber, médio de apenas 18 anos.

O Bayern vai assim fechar 2025 no topo de Bundesliga com mais nove pontos que o Borussia Dortmund, segundo classificado, enquanto Heidenheim continua como a única equipa que sofreu golos em todas os jogos da competição.

