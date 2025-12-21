Manchester United perde e Bruno Fernandes lesiona-se

21 dez, 2025 - 18:36
O Manchester United, de Ruben Amorim, perde 2-1 em casa do Aston Villa e não consegue chegar-se aos lugares europeus na liga inglesa.
Os golos foram apontados por Morgan Rogers, que bisou, aos 45 e 57 minutos, para a equipa da casa.
Pelos “red devils” ainda empatou Matheus Cunha, no fecho da primeira parte, aos 45+3.
A derrota não foi a única má notícia para o técnico português. O capitão Bruno Fernandes saiu lesionado ao intervalo.
Com este resultado, o United mantém os 26 pontos e é agora sétimo classificado na Premier League. Já o Aston Villa sobe aos 36 pontos e consolida o seu terceiro posto no campeonato.