Inglaterra

Manchester United perde e Bruno Fernandes lesiona-se

21 dez, 2025 - 18:36

Derrota impede equipa de Amorim de encostar ao Liverpool e aos lugares europeus.

O Manchester United, de Ruben Amorim, perde 2-1 em casa do Aston Villa e não consegue chegar-se aos lugares europeus na liga inglesa.

Os golos foram apontados por Morgan Rogers, que bisou, aos 45 e 57 minutos, para a equipa da casa.

Pelos “red devils” ainda empatou Matheus Cunha, no fecho da primeira parte, aos 45+3.

A derrota não foi a única má notícia para o técnico português. O capitão Bruno Fernandes saiu lesionado ao intervalo.

Com este resultado, o United mantém os 26 pontos e é agora sétimo classificado na Premier League. Já o Aston Villa sobe aos 36 pontos e consolida o seu terceiro posto no campeonato.

