Marrocos ganha com pontapé de bicicleta

21 dez, 2025 - 21:44 • Carlos Calaveiras
A anfitriã Marrocos entra a vencer na Taça das Nações Africanas (CAN).
Os marroquinos dominaram a partida e derrotaram as ilhas Comores, por 2-0, com golos de Brahim Diaz e Ayoub El Kaabi (de pontapé de bicicleta).
Veja o golo:
Nota ainda para uma grande penalidade desperdiçada, logo aos 10 minutos, por Marrocos. Soufiane Rahimi permitiu a defesa de Yannick Pandor.
O único remate de perigo das ilhas Comores aconteceu aos 50 minutos, por Rafiki Said, mas Bounou estava atento.
Também do Grupo A, vão defrontar-se a Zâmbia e o Mali, esta segunda-feira, a partir das 14h00.
Igualmente esta segunda-feira há dois jogos do Grupo B: África do Sul – Angola (17h00) e Egipto – Zimbabué (20h00).
As duas primeiras equipas de cada um dos seis grupos apuram-se para a fase seguinte, juntamente com os quatro melhores terceiros classificados. A prova vai decorrer até 18 de janeiro.