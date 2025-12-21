Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça das Nações Africanas

Marrocos ganha com pontapé de bicicleta

21 dez, 2025 - 21:44 • Carlos Calaveiras

Esta segunda-feira há três jogos. Final a 18 de janeiro.

A+ / A-

A anfitriã Marrocos entra a vencer na Taça das Nações Africanas (CAN).

Os marroquinos dominaram a partida e derrotaram as ilhas Comores, por 2-0, com golos de Brahim Diaz e Ayoub El Kaabi (de pontapé de bicicleta).

Veja o golo:

Nota ainda para uma grande penalidade desperdiçada, logo aos 10 minutos, por Marrocos. Soufiane Rahimi permitiu a defesa de Yannick Pandor.

O único remate de perigo das ilhas Comores aconteceu aos 50 minutos, por Rafiki Said, mas Bounou estava atento.

Também do Grupo A, vão defrontar-se a Zâmbia e o Mali, esta segunda-feira, a partir das 14h00.

Igualmente esta segunda-feira há dois jogos do Grupo B: África do Sul – Angola (17h00) e Egipto – Zimbabué (20h00).

As duas primeiras equipas de cada um dos seis grupos apuram-se para a fase seguinte, juntamente com os quatro melhores terceiros classificados. A prova vai decorrer até 18 de janeiro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?