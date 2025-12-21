Ouvir
Martim Neto marca pelo Elche

21 dez, 2025 - 22:55 • Lusa

Primeiro golo no campeonato (e segundo em Espanha) do jovem médio luso.

O médio português Martim Neto marcou o seu primeiro golo na Liga espanhola de futebol, ao fechar a goleada do Elche na receção ao Rayo Vallecano (4-0), na 17.ª jornada da prova.

O jogador de 21 anos foi lançado ainda na primeira parte, para o lugar do lesionado Fort, que já tinha marcado o primeiro golo do Elche, aos seis minutos, e ‘faturou’ já em tempo de descontos, aos 90+1.

Neto já tinha marcado esta época pelo Elche, mas na Taça do Rei de Espanha.

Rodriguez, aos 67 minutos, e Valeras, aos 70, também contribuíram para a goleada, com o Elche a manter-se com uma das três equipas que ainda não perdeu em casa, juntamente com FC Barcelona e Atlético Madrid.

O avançado internacional português André Silva esteve ausente na equipa da casa devido a lesão.

O Elche ocupa agora o novo lugar da La Liga, com 22 pontos, enquanto o Rayo, que não vence há sete jogos, é 14.º, com 18, estando apenas três pontos acima da zona de despromoção.

