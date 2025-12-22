Aston Villa vive momento de ouro e aproveita para brincar com o drama capilar de um adepto do Manchester United

O excelente momento do Aston Villa dentro das quatro linhas continua a dar que falar, não só pelos resultados, mas também pela criatividade fora do relvado. Após mais um triunfo frente ao Manchester United, o clube de Birmingham recorreu ao humor nas redes sociais para sublinhar a diferença de momentos entre as duas equipas, lembrando a curiosa promessa de um adepto dos “red devils” que há meses espera por uma sequência de vitórias do seu clube.

A equipa orientada por Unai Emery segue numa fase impressionante da temporada. A vitória por 2-1 frente ao Manchester United, com Morgan Rogers em destaque ao apontar os dois golos, foi a décima consecutiva em todas as competições, sete delas na Premier League. Um registo que mantém o Aston Villa nos lugares cimeiros da tabela e cada vez mais próximo da luta pelo topo do campeonato.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No final do encontro, os “villans” decidiram acrescentar uma nota de humor ao momento positivo. Nas redes sociais, o clube recordou a história de Frank Ilett, adepto do Manchester United que se tornou conhecido por prometer não cortar o cabelo até a sua equipa conseguir cinco vitórias seguidas. Numa publicação irónica, o Aston Villa escreveu que o adepto “já podia ter cortado o cabelo duas vezes”, numa clara alusão à série vitoriosa dos homens de Emery.