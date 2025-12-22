Ouvir
Futebol Internacional

Aston Villa vive momento de ouro e aproveita para brincar com o drama capilar de um adepto do Manchester United

22 dez, 2025 - 12:25 • Redação

Com dez vitórias consecutivas, o Aston Villa atravessa uma das melhores fases da época e não perdeu a oportunidade de provocar o Manchester United, usando como exemplo um adepto que promete não cortar o cabelo até os “red devils” vencerem cinco jogos seguidos.

A+ / A-

O excelente momento do Aston Villa dentro das quatro linhas continua a dar que falar, não só pelos resultados, mas também pela criatividade fora do relvado. Após mais um triunfo frente ao Manchester United, o clube de Birmingham recorreu ao humor nas redes sociais para sublinhar a diferença de momentos entre as duas equipas, lembrando a curiosa promessa de um adepto dos “red devils” que há meses espera por uma sequência de vitórias do seu clube.

A equipa orientada por Unai Emery segue numa fase impressionante da temporada. A vitória por 2-1 frente ao Manchester United, com Morgan Rogers em destaque ao apontar os dois golos, foi a décima consecutiva em todas as competições, sete delas na Premier League. Um registo que mantém o Aston Villa nos lugares cimeiros da tabela e cada vez mais próximo da luta pelo topo do campeonato.

No final do encontro, os “villans” decidiram acrescentar uma nota de humor ao momento positivo. Nas redes sociais, o clube recordou a história de Frank Ilett, adepto do Manchester United que se tornou conhecido por prometer não cortar o cabelo até a sua equipa conseguir cinco vitórias seguidas. Numa publicação irónica, o Aston Villa escreveu que o adepto “já podia ter cortado o cabelo duas vezes”, numa clara alusão à série vitoriosa dos homens de Emery.

A provocação ganhou especial impacto tendo em conta a realidade atual do Manchester United. A equipa treinada por Ruben Amorim ocupa apenas o 13.º lugar da Premier League e não consegue somar cinco triunfos consecutivos desde fevereiro de 2024, prolongando a espera – e a cabeleira – do adepto de Oxford.

Frank Ilett é um adepto do Manchester United, natural de Oxford, que se tornou conhecido nas redes sociais depois de fazer uma promessa pouco habitual: não cortar o cabelo até os “red devils” conseguirem vencer cinco jogos consecutivos. O desafio começou em outubro de 2024 e, desde então, o criador de conteúdos vai partilhando atualizações regulares do crescimento do cabelo, numa espécie de termómetro do mau momento vivido pelo clube.

Com o United incapaz de alcançar a desejada sequência de vitórias, a promessa prolonga-se há vários meses, transformando Ilett numa figura simbólica da crise desportiva do emblema de Old Trafford e num alvo frequente de brincadeiras por parte de adeptos e clubes rivais.

Enquanto o Manchester United continua à procura de estabilidade e resultados, o Aston Villa segue embalado, confiante e com motivos de sobra para sorrir. Dentro e fora do campo, os “villans” vivem dias felizes, bem diferentes dos que se vivem em Old Trafford.

Tópicos
