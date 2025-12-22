Ouvir
CAN. Mali – Zâmbia termina empatado

22 dez, 2025 - 17:23

Ainda esta segunda-feira jogam-se as primeiras partidas do Grupo B.

O Mali empatou 1-1 com a Zâmbia em partida da primeira jornada do Grupo A da Taça das Nações Africanas.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Primeiro o Mali, aos 61 minutos, por Lassine Sinayoko, na sequência de um canto.

O empate da Zâmbia surgiu, já nos descontos, aos 90+2, por Patson Daka.

Nota ainda para El Bilal Touré, que desperdiçou uma grande penalidade ainda na primeira parte.

Com este empate, as duas equipas ficam com um ponto, atrás de Marrocos, que derrotou as ilhas Comores, por 2-0.

Ainda esta segunda-feira joga-se a primeira jornada do Grupo B.

