Corinthians conquista a Copa do Brasil: Depay decidiu (e bateu na direção), Nuno Moreira marcou

22 dez, 2025 - 11:20 • Redação

O Corinthians venceu o Vasco da Gama por 2-1 no Maracanã e sagrou-se campeão da Copa do Brasil, com Memphis Depay a marcar o golo decisivo e a lançar duras críticas à direção do clube após o apito final.

Depois do nulo na primeira mão, em São Paulo, o Corinthians foi mais eficaz na finalíssima disputada no Rio de Janeiro e levantou o troféu da Copa do Brasil. Yuri Alberto e Memphis Depay fizeram os golos do conjunto paulista, enquanto o português Nuno Moreira marcou pelo Vasco, num jogo intenso e decidido nos detalhes.

Num Maracanã cheio e sob forte pressão da equipa da casa, o Corinthians entrou mais assertivo e adiantou-se no marcador aos 18 minutos. Matheuzinho encontrou Yuri Alberto ao segundo poste e o avançado finalizou de primeira, sem hipóteses para Léo Jardim.

O Vasco respondeu com maior iniciativa ofensiva e acabou recompensado ainda antes do intervalo. Aos 41 minutos, Andrés Gómez ganhou espaço na ala, cruzou com precisão e Nuno Moreira apareceu ao segundo poste para cabecear para o fundo das redes, restabelecendo a igualdade e tornando-se um dos destaques da final.

Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se até aos 63 minutos, quando o talento individual fez a diferença. Breno Bidon iniciou a jogada, Yuri Alberto assistiu e Memphis Depay apareceu no coração da área para encostar e fazer o 2-1, golo que acabaria por decidir a final.

O Vasco tentou reagir até ao final, mas encontrou um Corinthians mais seguro na gestão da vantagem. O apito final confirmou a vitória paulista e o quarto título do clube na prova.

Após o encontro, Memphis Depay foi protagonista também fora das quatro linhas. Em declarações no relvado, o internacional neerlandês deixou críticas diretas à direção do Corinthians, defendendo mudanças estruturais no clube. “Este clube precisa de crescer, de lutar todos os anos pela Libertadores e pelo Brasileirão. Precisa de estrutura”, afirmou o avançado, sublinhando que chegou para ajudar, mas que necessita de “mais apoio”.

Com este triunfo, o Corinthians garante também presença na próxima edição da Taça Libertadores, encerrando a temporada com um título conquistado em pleno Maracanã.

