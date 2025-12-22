David Daiber pode ser "titular em equipas de topo e até chegar à seleção nacional"

David Santos Daiber, o médio português, de 18 anos, que no domingo se estreou pela equipa principal do Bayern de Munique, tem potencial para ser titular nas melhores equipas do mundo e até chegar à seleção nacional, garante Nuno Félix, consultor para o futebol alemão.

Daiber foi lançado por Vincent Kompany aos 72 minutos da vitória do Bayern sobre o Hoffenheim, por 4-0. Entrou para o lugar de Raphaël Guerreiro e completou 18 minutos com a camisola principal dos bávaros.

"É um jogador que tem muita qualidade. Tem um pacote de opções e de armas que fazem dele um potencial jogador titular em equipas de topo e até que pode chegar à seleção nacional", assinala Nuno Félix, em declarações a Bola Branca.

O especialista em futebol alemão destaca a "muita qualidade técnica, principalmente no passe", de David Daiber, assim como o "processo de decisão rapidíssimo". E apesar de não ser encorpado, a verdade é que o jovem médio tem 1,85 metros, uma estatura "bastante assinalável", e "ainda pode crescer mais um pouco".

"É daqueles jogadores que pisam muito bem. Há jogadores que quando observamos os jogos, dizemos quase que pela primeira vez que tocam na bola, dá para perceber se é jogador. É esse tipo de jogador: no momento da receção, já se está a virar para o jogo, já sabe o que vai fazer. Tem um nível de maturidade nas decisões que toma muito acima da média para a idade que tem", enaltece Nuno Félix.