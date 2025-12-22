Ouvir
Neymar avança para cirurgia ao joelho e mantém sonho do Mundial 2026

22 dez, 2025 - 10:25 • Redação

O avançado do Santos vai ser operado ao menisco esquerdo em Belo Horizonte, com acompanhamento da Confederação Brasileira de Futebol, e aponta o regresso aos relvados para o início de fevereiro.

A+ / A-

Neymar vai ser submetido, esta segunda-feira, a uma cirurgia ao joelho esquerdo, numa tentativa de resolver um problema no menisco e relançar a carreira numa fase decisiva, tanto ao nível de clube como de seleção. O internacional brasileiro não esconde que o grande objetivo passa por marcar presença no Campeonato do Mundo de 2026.

O jogador do Santos encontra-se em Belo Horizonte, onde será operado por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG. A informação é avançada por vários órgãos de comunicação social brasileiros, que referem que o procedimento visa corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Neymar deverá enfrentar um período de recuperação a rondar um mês, o que o afastará da pré-temporada do Santos. O plantel do clube paulista inicia os trabalhos de forma virtual a 26 de dezembro, com reapresentação presencial marcada para 2 de janeiro, sendo pouco provável que o camisola 10 esteja disponível para as primeiras jornadas do Campeonato Paulista. O regresso à competição está apontado para o início de fevereiro.

A Confederação Brasileira de Futebol vai acompanhar de perto a situação clínica do jogador, tendo em conta uma eventual convocatória futura. Neymar não representa a seleção desde outubro de 2023, mas continua determinado em voltar às opções do selecionador Carlo Ancelotti.

Esse desejo ficou claro no passado fim de semana, quando o avançado subiu ao palco durante um espetáculo do cantor Thiaguinho, em São Paulo. “Vamos fazer o impossível para trazer o Mundial para o Brasil”, afirmou, dirigindo-se depois diretamente ao selecionador: “Alô, Ancelotti, ajuda-nos”.

Apesar de uma temporada marcada por limitações físicas, Neymar terminou o ano com números positivos ao serviço do Santos, somando 11 golos e quatro assistências em 28 jogos. O contrato com o clube termina no final de dezembro, mas, segundo a imprensa brasileira, a renovação deverá ser oficializada em breve.

