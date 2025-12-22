Quem é David Daiber, o jovem português que se estreou pelo Bayern Munique?

A vitória tranquila do Bayern Munique frente ao Heidenheim (4-0), para a 15.ª jornada da Bundesliga, ficou marcada pela estreia de David Daiber na equipa principal. O jovem médio português foi lançado por Vincent Kompany aos 72 minutos, ocupando o lugar de Raphaël Guerreiro, num momento simbólico para um jogador que cresce há vários anos dentro da estrutura do gigante alemão.

David Michael Santos Daiber tem 18 anos, nasceu no Luxemburgo, viveu grande parte da sua vida na Alemanha e possui também nacionalidade alemã, mas escolheu representar Portugal nas seleções jovens. Soma já 20 internacionalizações pelas equipas nacionais de formação e fez parte da geração que alcançou a final do Europeu de sub-17 em 2024.

Chegado ao Bayern Munique em 2016, com apenas nove anos, proveniente do TSV Milbertshofen, o percurso de Daiber tem sido feito de forma consistente. Estreou-se pelos sub-17 em 2022/23, assumiu-se como titular na época seguinte e, já em 2024/25, deu o salto para os sub-19. Apesar de uma lesão que o afastou durante parte da temporada, regressou em bom plano, sendo titular nos últimos jogos do campeonato e envergando a braçadeira de capitão em mais do que uma ocasião.

No plano internacional de clubes, o médio defrontou esta época o Sporting na UEFA Youth League, competição onde foi presença regular e uma das figuras da equipa alemã. A evolução sustentada valeu-lhe ainda a chamada de Kompany para integrar a comitiva do Bayern no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, ao lado de outros jovens da formação.

Em campo, Daiber atua preferencialmente como médio defensivo, à frente da linha defensiva. Destaca-se pela inteligência tática, pela qualidade no passe, sobretudo nos momentos de construção, e pela capacidade de liderança, traço que lhe tem valido comparações com Joshua Kimmich na Alemanha. É visto internamente como um possível sucessor do internacional alemão no papel de pêndulo do meio-campo.

O talento do português não passa despercebido no balneário. Thomas Müller, uma das grandes referências históricas do Bayern, já deixou elogios públicos ao jovem médio, chegando mesmo a considerá-lo “o jogador mais rápido” que já viu, numa referência à sua velocidade de execução e leitura de jogo.

A estreia na Bundesliga surge, assim, como mais um passo natural num percurso em crescimento. Para David Daiber, a aposta de Kompany funciona como recompensa pelo trabalho desenvolvido e sinal claro de que o futuro começa, pouco a pouco, a bater à porta do Bayern Munique.