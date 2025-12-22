Ranking FIFA: Espanha no topo da FIFA; Portugal mantém-se no 6.º lugar

Portugal termina o ano no sexto lugar do ranking FIFA, com 1.760,38 pontos, reforçando o estatuto de seleção de elite, enquanto Espanha continua na liderança, superando Argentina e França. Entre os movimentos mais curiosos, o Vietname sobe três lugares e a Malásia desce cinco.

O topo da classificação continua dominado pelas potências tradicionais do futebol mundial. Espanha soma 1.877,18 pontos e ocupa o primeiro lugar, a Argentina mantém-se no segundo posto e a França fecha o pódio. Portugal, com 1.760,38 pontos, ocupa a sexta posição, assegurando estabilidade e um estatuto competitivo de relevo, especialmente no ciclo que antecede o Mundial de 2026.

Apesar da permanência no “top 6”, a seleção portuguesa registou oscilações ao longo do ano, incluindo a derrota frente à Irlanda e a goleada sobre a Arménia. Estes resultados não comprometeram a posição global, mas evidenciam a importância de consistência em todas as partidas oficiais, desde qualificações a particulares.

Fora do topo, surgem mudanças significativas. O Vietname foi a seleção que mais subiu nesta atualização, ganhando três posições, sinal de um crescimento contínuo da seleção asiática e ocupa agora a posição 107. Já a Malásia registou a maior queda, perdendo cinco lugares para a posição 121, resultado de desempenhos menos positivos nos últimos confrontos.

O ranking revela ainda uma tendência de maior imprevisibilidade no futebol global. Enquanto as seleções históricas mantêm posições relativamente estáveis, outras enfrentam oscilações acentuadas, tornando cada ciclo de jogos decisivo. Para Portugal, permanecer no sexto lugar garante boas condições para os próximos sorteios, mas alerta para a necessidade de manter desempenho consistente frente a seleções de todos os níveis.