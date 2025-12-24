Ouvir
​Taça das Nações Africanas

​Moçambique de Geny Catamo entra a perder na CAN

24 dez, 2025 - 23:34 • Ricardo Vieira, com Reuters

Ainda não foi desta que Moçambique venceu um jogo em fases finais da ​Taça das Nações Africanas.

Moçambique perdeu este sábado com a Costa do Marfim, por 1-0, na primeira jornada do Grupo F da Taça das Nações Africanas (CAN), que decorre em Marrocos.

O sportinguista Geny Catamo foi titular na seleção moçambicana, num jogo decidido com um golo de Amad Diallo, jogador do Manchester United, aos 49 minutos.

O leão Diomande não saiu do banco dos suplentes da Costa do Marfim, que começou a defesa do título com um triunfo, mas também houve um moçambicano em destaque.

O extremo Dominguez, de 42 anos, um mês e seis dias, tornou-se no jogador mais velho em campo na história da CAN, atrás apenas do antigo guarda-redes do Egito Essam El Hadary, que tinha 44 anos quando jogou a final de 2017.

Moçambique ainda não venceu nenhum jogo nas fases finais, uma série que remonta à sua estreia no torneio em 1986. Esta é a sua sexta participação, com um registo de quatro empates e 12 derrotas.

No outro jogo do Grupo F, os Camarões venceram o Gabão, por 1-0, golo de Karl Etta Eyong, que alinha no Levante, de Espanha.

No Grupo E, o Burkina Faso bateu a Guiné-Equatorial, por 2-1, e a Argélia ganhou ao Sudão, por 3-0.

