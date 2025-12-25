“É impossível substituir Bruno Fernandes e eu disse isso à equipa”: a confissão de Amorim

O técnico português do Manchester United, Ruben Amorim, realçou, esta quinta-feira, a importância do capitão Bruno Fernandes, que está lesionado e pode ficar afastado dos relvados durante um mês, na antevisão da próxima jornada da Liga inglesa de futebol, esta sexta-feira ante o Newcastle.

"É impossível substituir Bruno Fernandes, e eu disse isso à equipa", afirmou em conferência de imprensa o treinador dos red devils, que pediu ao restante plantel que se empenhasse ao máximo na partida contra o Newcastle.

O jogo da 18.ª ronda da Premier League, em Old Trafford, que no passado faria parte dos tradicionais jogos do Boxing Day (26 de dezembro), é o único encontro programado em Inglaterra para esta sexta-feira.



"Ele não é apenas um jogador fundamental na criação de oportunidades, mas também crucial nas bolas paradas", vincou Amorim. Bruno Fernandes, que teve de ser substituído no último domingo no duelo contra o Aston Villa (vitória dos villans por 2-1), sofreu uma lesão na coxa direita e o tempo de paragem pode rondar um mês.