“É impossível substituir Bruno Fernandes e eu disse isso à equipa”: a confissão de Amorim

25 dez, 2025 - 23:40 • Lusa
O técnico português do Manchester United, Ruben Amorim, realçou, esta quinta-feira, a importância do capitão Bruno Fernandes, que está lesionado e pode ficar afastado dos relvados durante um mês, na antevisão da próxima jornada da Liga inglesa de futebol, esta sexta-feira ante o Newcastle.
"É impossível substituir Bruno Fernandes, e eu disse isso à equipa", afirmou em conferência de imprensa o treinador dos red devils, que pediu ao restante plantel que se empenhasse ao máximo na partida contra o Newcastle.
O jogo da 18.ª ronda da Premier League, em Old Trafford, que no passado faria parte dos tradicionais jogos do Boxing Day (26 de dezembro), é o único encontro programado em Inglaterra para esta sexta-feira.
"Ele não é apenas um jogador fundamental na criação de oportunidades, mas também crucial nas bolas paradas", vincou Amorim. Bruno Fernandes, que teve de ser substituído no último domingo no duelo contra o Aston Villa (vitória dos villans por 2-1), sofreu uma lesão na coxa direita e o tempo de paragem pode rondar um mês.
A lesão do internacional português de 31 anos, que está no clube há seis anos, é mais um revés para o United, que tem sido assolado por uma onda de baixas, que incluem Harry Maguire, Matthijs de Ligt e, mais recentemente, Kobbie Mainoo.
O Manchester United, que também conta com o internacional português Diogo Dalot, segue no sétimo lugar no campeonato com 26 pontos, três pontos abaixo da zona de classificação para competições europeias, e o Newcastle está ainda mais abaixo, no 11.º posto, com 23 pontos.
Nos últimos seis confrontos diretos, o Newcastle ganhou cinco, mas Ruben Amorim mostrou-se confiante num triunfo: "Podemos vencer qualquer jogo. Temos alguns problemas, mas mesmo sem muitos jogadores no momento, acredito na equipa e confio nos jogadores. Se estivermos concentrados, podemos vencer".