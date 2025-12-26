Filhos de Diogo Jota vão entrar em campo com jogadores no Liverpool-Wolves

Dois dos três filhos de Diogo Jota vão entrar em campo com os jogadores, no embate de sábado entre Liverpool e Wolverhampton, as duas últimas equipas do internacional português, que morreu no dia 3 de julho.

A notícia de que Dinis e Duarte farão parte da procissão de entrada em campo foi confirmada pelo treinador do Liverpool, Arne Slot, em declarações reproduzidas no site do clube inglês.

"Refletir em tudo o que aconteceu nos últimos meses gera uma montanha-russa de emoções, mas é normal para a altura do ano. Penso especialmente na família do Diogo Jota, neste que será o primeiro Natal deles sem ele. Não me cabe dizer onde devem procurar conforto, se é que isso é sequer possível. Espero apenas que o sentimento de amor e afeto que o Diogo ainda gera lhes dê algum consolo", afirma.

O encontro entre Liverpool e Wolves, da 18.ª jornada da Premier League, está marcado para sábado, às 15h00, em Anfield Road.

Diogo Jota morreu no dia 3 de julho, aos 28 anos, num acidente de viação em Espanha, que também vitimou o seu irmão André Silva, de 25.

Internacional português em 49 ocasiões e vencedor de duas Ligas das Nações, Diogo Jota esteve três temporadas no Wolves, a primeira por empréstimo do Atlético de Madrid. Mudou-se para Liverpool no verão de 2020, a troco de 44,7 milhões de euros, e foi "red" por cinco épocas.