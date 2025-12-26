Pontapé na tradição: apenas um jogo no "boxing day"

O calendário da Premier League para esta sexta-feira, 26, o tradicional "Boxing Day" tem apenas um jogo: Manchester United-Newcastle, em Old Trafford, a partir das 20h00.

O "Boxing Day" é mais do que uma tradição: é uma instituição no mundo do futebol, com a realização de uma jornada integral do campeonato em ambiente festivo. Este ano, o "Boxing Day" será, contudo, o mais curto dos últimos 10 anos - em 2023 houve cinco jogos.

A Liga inglesa diz que a expansão das competições europeias e outros condicionamentos do calendário explicam a decisão que surpreendeu e deixou milhares de adeptos descontentes. Nos ajustamentos, a organização argumenta que apenas cinco das 38 jornadas podem ser disputadas em dias de semana, tal como ditam também os milionários contratos das transmissões televisivas.

A Premier League quis ainda garantir algum descanso para os jogadores nesta época do ano.

No comunicado, a organização do campeionato inglês deixa a garantia de que no próximo ano as coisas vão voltar à lógica habitual, com a "ajuda" de 26 de dezembro calhar a a um sábado.

Para já, e à falta de melhor, os adeptos ingleses terão de se contentar com apenas um jogo neste dia 26 e tentar alargar o Boxing Day por mais dois dias, numa jornada que promete contar com o entusiasmo habitual.

Além do jogo desta sexta-faeira, a jornada 18 tem agendadas as seguintes partidas:

Sábado, 27 de dezembro

Nottingham Forest-Manchester City, 12h30

West Ham-Fulham, 15h00

Brentford-Bournemouth, 15h00

Liverpool-Wolves, 15h00

Arsenal-Brighton, 15h00

Burnley-Everton, 15h00

Chelsea-Aston Villa, 17h30

Domingo, 28 de dezembro

Sunderland-Leeds, 14h00

Crystal Palace-Tottenham, 16h30