Portugal, melhor seleção, Cristiano Ronaldo e outros prémios para portugueses nos Globe Soccer Awards

28 dez, 2025 - 16:14

Vários prémios foram atribuídos a portugueses no Dubai este domingo.

A+ / A-

A seleção portuguesa de futebol foi eleita a Melhor Seleção do Mundo nos Globe Soccer Awards, que decorrem no Dubai.

O presidente da federação portuguesa de futebol, Pedro Proença, recebeu o prémio.

Jorge Mendes foi (novamente) considerado o melhor agente.

Luís Campos, do PSG, venceu o prémio de melhor diretor desportivo.

Vitinha, do PSG; conquistou o prémio de melhor médio do ano.

Cristiano Ronaldo venceu o prémio de melhor jogador do Médio Oriente.

Diogo Jota voltou a ser homenageado. Os seus pais receberam um prémio especial.

Entretanto, Dembélé foi eleito o melhor jogador de 2025 e Lamine Yamal conquistou o prémio "Maradona".

O PSG foi considerada a melhor equipa do mundo masculina e o Barcelona venceu o mesmo prémio do lado feminino.

A fechar a gala, Novak Djokovic, um dos melhores de sempre do ténis mundial, conquistou o prémio "Globe Sports Awards", para alguém ex-futebol.

[em atualização]

