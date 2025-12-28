Portugal, melhor seleção, Cristiano Ronaldo e outros prémios para portugueses nos Globe Soccer Awards

28 dez, 2025 - 16:14
A seleção portuguesa de futebol foi eleita a Melhor Seleção do Mundo nos Globe Soccer Awards, que decorrem no Dubai.
O presidente da federação portuguesa de futebol, Pedro Proença, recebeu o prémio.
Jorge Mendes foi (novamente) considerado o melhor agente.
Luís Campos, do PSG, venceu o prémio de melhor diretor desportivo.
Vitinha, do PSG; conquistou o prémio de melhor médio do ano.
Cristiano Ronaldo venceu o prémio de melhor jogador do Médio Oriente.
Diogo Jota voltou a ser homenageado. Os seus pais receberam um prémio especial.
Entretanto, Dembélé foi eleito o melhor jogador de 2025 e Lamine Yamal conquistou o prémio "Maradona".
O PSG foi considerada a melhor equipa do mundo masculina e o Barcelona venceu o mesmo prémio do lado feminino.
A fechar a gala, Novak Djokovic, um dos melhores de sempre do ténis mundial, conquistou o prémio "Globe Sports Awards", para alguém ex-futebol.
[em atualização]