Vitória histórica de Moçambique na CAN

Moçambique conseguiu a primeira vitória fase final da Taça Africana das Nações de futebol (CAN), competição na qual participa pela sexta vez, ao impôr-se ao Gabão, por 3-2, na segunda jornada do Grupo F.

Os moçambicanos, que se estrearam, também, a marcar três golos numa só partida da CAN, construíram a vantagem com os tentos de Faisal Bangai, aos 37 minutos, de Geny Catamo, de penálti, aos 42, e de Diogo Calila, aos 52, com Aubameyang (45+1) e Moussounda (76) a apontarem os golos dos gabonenses.

Com este resultado, a seleção lusófona, que tinha perdido (1-0) frente à Costa do Marfim, na jornada inaugural, soma os primeiros três pontos, que lhe valem o terceiro lugar do grupo, e relançam as ambições de passagem à fase a eliminar.

Já o Gabão, que tinha perdido (1-0) frente aos Camarões, na ronda inicial da prova, segue em último lugar da 'poule'.

Com as duas equipas conscientes da necessidade de pontuar, a partida até começou numa toada de equilíbrio, mas, paulatinamente, Moçambique foi-se revelando mais perigoso, com maior presença na área contrária.

Reinildo começou por deixar um primeiro aviso, aos 20 minutos, com um cabeceamento ao lado, seguindo-se remates de longe do experiente Mexer.

Perante a incapacidade de resposta do Gabão, os moçambicanos foram ganhando confiança e, aos 37 minutos, acabaram por inaugurar o marcador, na sequência de um canto, com Faisal Bangai a desviar de cabeça o cruzamento de Geny Catamo.

A situação ficou ainda mais favorável para Moçambique apenas cinco minutos depois, quando Dominguês foi derrubado na área por Manga, numa falta para grande penalidade, que Geny Catamo, na cobrança, não desperdiçou, assinando o 2-0.

Já nos descontos desta etapa inicial, os comandados de Chiquinho Conde estiveram muito perto de chegar ao terceiro golo, num belo remate de Witi ao poste, que Guima, na recarga, desperdiçou por cima.

Ao desperdício dos ‘Mambas’ respondeu o Gabão com eficácia e, já aos 45+5, conseguiu reduzir, com um remate do veterano Pierre Aubameyang, jogador dos franceses do Marselha, que impôs o 2-1 ao intervalo.

No regresso do descanso, esperava-se uma reação mais forte dos gabonenses, mas acabou por ser Moçambique a entrar com mais acerto, ampliando a vantagem com um belo cabeceamento de Diogo Calila, jogador do Santa Clara, após cruzamento de Witi, que alinha no Nacional.

Geny Catamo ainda teve, aos 65 minutos, uma boa chance para chegar ao quarto golo, num excelente remate para defesa de grande nível de Mbaba, mas, a partir daí, o conjunto lusófono foi recuando perante a reação dos gabonenses, que assumiram o controlo do desafio.

O guardião moçambicano Ernan Siluane esteve em destaque com uma série de intervenções de grande nível, mas, aos 76 minutos, nada pôde fazer quando, na sequência de um canto, Alex Moussounda conseguiu um remate indefensável para reduzir para 3-2, relançando o desafio para a parte final.

Os gabonenses subiram linhas e mantiveram a pressão alta, mas, na tentativa de chegar ao empate, abriram brechas defensivas, que Catamo, numa jogada individual, ainda explorou, introduzindo a bola na baliza contrária, mas com o lance a ser invalidado por fora de jogo.

O lance galvanizou Moçambique a manter a coesão, segurando, até ao final, a preciosa vantagem, que mantém as ambições de passagem à próxima fase, tendo ainda, na quarta-feira, um duelo final da fase de grupos frente aos Camarões.