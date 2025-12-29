CAN. Angola empata com Egito e fica de calculadora na mão

A Angola continua a sonhar com a passagem à fase a eliminar da Taça das Nações Africanas, após empatar com o Egito, sem golos, em Agadir, esta segunda-feira, na terceira e última jornada da fase de grupos.

Apesar de terem assumido as despesas ofensivas do jogo, os angolanos nunca conseguiram desfazer o nó, ora por falta de pontaria, ora por "culpa" do guarda-redes contrário. No final, o Egito foi mais ameaçador, no entanto, também não conseguiu concretizar o perigo criado.

Angola termina o Grupo B no terceiro lugar, atrás de Egito (sete pontos) e África do Sul (quatro),com dois pontos e diferença de golos de -1.

Os Palancas Negras ficam à espera do que façam Zâmbia (esta segunda-feira, 19h00, diante de Marrocos) e Tanzânia (terça-feira, 16h00, frente à Tunísia) na terceira jornada, para saberem se se apuram como um dos quatro melhores terceiros classificados. O primeiro critério de desempate é a diferença de golos.