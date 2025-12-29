Depois do Natal, o apelido Cruijff está de volta ao Ajax: Jordi vai ser o novo diretor técnico

O Ajax chegou a acordo verbal com Jordi Cruijff para assumir o cargo de diretor técnico, com início previsto para fevereiro de 2026. A informação foi confirmada pelo clube neerlandês, que adianta que o processo formal de nomeação está na fase final e depende ainda de alguns passos administrativos.

Em comunicado divulgado no site oficial, o Ajax explicou que a intenção passa por nomear Jordi Cruijff também como diretor estrutural, com mandato até 30 de junho de 2028. Para tal, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, onde a decisão será formalmente apresentada.

Segundo a imprensa neerlandesa, nomeadamente o "De Telegraaf", a oficialização do acordo estará dependente apenas de pormenores. Jordi Cruijff deverá suceder a Alex Kroes numa altura de alguma instabilidade desportiva no clube de Amesterdão, que, apesar de um início de época irregular, ocupa atualmente o terceiro lugar da Eredivisie e somou recentemente a primeira vitória na Liga dos Campeões.