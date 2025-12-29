Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Depois do Natal, o apelido Cruijff está de volta ao Ajax: Jordi vai ser o novo diretor técnico

29 dez, 2025 - 11:20 • Redação

O filho de Johan Cruijff tem acordo verbal com o clube de Amesterdão e deverá regressar à casa onde começou a formação, quase quatro décadas depois.

A+ / A-

O Ajax chegou a acordo verbal com Jordi Cruijff para assumir o cargo de diretor técnico, com início previsto para fevereiro de 2026. A informação foi confirmada pelo clube neerlandês, que adianta que o processo formal de nomeação está na fase final e depende ainda de alguns passos administrativos.

Em comunicado divulgado no site oficial, o Ajax explicou que a intenção passa por nomear Jordi Cruijff também como diretor estrutural, com mandato até 30 de junho de 2028. Para tal, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, onde a decisão será formalmente apresentada.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a imprensa neerlandesa, nomeadamente o "De Telegraaf", a oficialização do acordo estará dependente apenas de pormenores. Jordi Cruijff deverá suceder a Alex Kroes numa altura de alguma instabilidade desportiva no clube de Amesterdão, que, apesar de um início de época irregular, ocupa atualmente o terceiro lugar da Eredivisie e somou recentemente a primeira vitória na Liga dos Campeões.

Radiografia 2025: as figuras e os momentos do desporto

Bola Branca

Radiografia 2025: as figuras e os momentos do desporto

Do futebol (champagne e das tristes notícias) ao a(...)

O regresso de Jordi Cruijff ao Ajax tem um forte simbolismo. Filho de Johan Cruijff, uma das maiores figuras da história do futebol mundial e ícone absoluto do clube, Jordi passou pelas camadas jovens do Ajax entre 1981 e 1988, antes de seguir o pai para o Barcelona. Como jogador profissional, representou clubes como Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Espanhol e Alavés, terminando a carreira em 2010, em Malta.

Depois de pendurar as chuteiras, construiu um percurso diversificado como dirigente e treinador, com passagens por clubes como Maccabi Telavive, AEK Larnaca e FC Barcelona, além de experiências no futebol chinês e funções recentes como consultor estratégico da Federação Indonésia de Futebol. Em 2020, chegou ainda a orientar a seleção do Equador.

A ligação entre o nome Cruijff e Amesterdão mantém-se viva: desde 2016, o estádio do Ajax chama-se Johan Cruijff Arena. Agora, quase 40 anos depois, o apelido volta a ganhar destaque na estrutura diretiva do clube, num regresso carregado de história e expectativa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de sal(...)

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis (...)