Depois do Natal, o apelido Cruijff está de volta ao Ajax: Jordi vai ser o novo diretor técnico

29 dez, 2025 - 11:20 • Redação
O Ajax chegou a acordo verbal com Jordi Cruijff para assumir o cargo de diretor técnico, com início previsto para fevereiro de 2026. A informação foi confirmada pelo clube neerlandês, que adianta que o processo formal de nomeação está na fase final e depende ainda de alguns passos administrativos.
Em comunicado divulgado no site oficial, o Ajax explicou que a intenção passa por nomear Jordi Cruijff também como diretor estrutural, com mandato até 30 de junho de 2028. Para tal, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, onde a decisão será formalmente apresentada.
Segundo a imprensa neerlandesa, nomeadamente o "De Telegraaf", a oficialização do acordo estará dependente apenas de pormenores. Jordi Cruijff deverá suceder a Alex Kroes numa altura de alguma instabilidade desportiva no clube de Amesterdão, que, apesar de um início de época irregular, ocupa atualmente o terceiro lugar da Eredivisie e somou recentemente a primeira vitória na Liga dos Campeões.
O regresso de Jordi Cruijff ao Ajax tem um forte simbolismo. Filho de Johan Cruijff, uma das maiores figuras da história do futebol mundial e ícone absoluto do clube, Jordi passou pelas camadas jovens do Ajax entre 1981 e 1988, antes de seguir o pai para o Barcelona. Como jogador profissional, representou clubes como Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Espanhol e Alavés, terminando a carreira em 2010, em Malta.
Depois de pendurar as chuteiras, construiu um percurso diversificado como dirigente e treinador, com passagens por clubes como Maccabi Telavive, AEK Larnaca e FC Barcelona, além de experiências no futebol chinês e funções recentes como consultor estratégico da Federação Indonésia de Futebol. Em 2020, chegou ainda a orientar a seleção do Equador.
A ligação entre o nome Cruijff e Amesterdão mantém-se viva: desde 2016, o estádio do Ajax chama-se Johan Cruijff Arena. Agora, quase 40 anos depois, o apelido volta a ganhar destaque na estrutura diretiva do clube, num regresso carregado de história e expectativa.