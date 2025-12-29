Enquanto houver golos para marcar, a gente vai continuar: Ronaldo confessa que quer chegar aos 1.000

Cristiano Ronaldo voltou a reforçar que a reforma ainda não está nos seus planos. Depois de marcar mais dois golos pelo Al-Nassr, o capitão da seleção nacional sublinhou que a ambição de chegar aos 1.000 golos continua intacta, apesar da idade e das exigências físicas do futebol de alto rendimento.

O avançado português soma atualmente 956 golos ao serviço de clubes e da seleção, depois do bis na vitória do Al-Nassr frente ao Al Akhdoud (3-0), na última jornada da Liga Profissional Saudita. A prestação valeu-lhe também o prémio de Melhor Jogador do Médio Oriente nos Globe Soccer Awards, no Dubai.

Na cerimónia, Ronaldo assumiu que a motivação permanece elevada. “É difícil continuar a jogar, mas estou motivado. A minha paixão está em alta e quero continuar”, afirmou o internacional português. O jogador sublinhou ainda que o local onde compete não altera o objetivo: “Não importa se é no Médio Oriente ou na Europa. Gosto sempre de jogar futebol”.

Com contrato renovado por mais dois anos, o vínculo com o Al-Nassr estende-se para lá do 42.º aniversário do jogador. Em 14 jogos esta temporada, Ronaldo já marcou 13 golos, liderando o campeonato saudita com a equipa de Riade, que tem quatro pontos de vantagem no topo da tabela.

Apesar dos números individuais impressionantes — 112 golos em 125 jogos pelo Al-Nassr — o clube conquistou apenas a Taça dos Clubes Campeões Árabes, em 2023, desde a chegada do português. Ainda assim, a presente temporada pode trazer o tão desejado título de campeão.

No plano internacional, Ronaldo já confirmou que o Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, será o seu último torneio pela seleção. Detentor dos recordes de melhor marcador de sempre por Portugal (143 golos) e pelo Real Madrid (450), o capitão das quinas mantém viva a ambição de continuar a fazer história.

“Quero ganhar troféus e alcançar esse número que todos conhecem”, reforçou. “Vou lá chegar, se não houver lesões.”