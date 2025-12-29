"Não é por causa da vossa pressão": Amorim revela que é a altura certa para mudar a tática

Ruben Amorim explicou esta segunda-feira que a mudança de formação só é feita quando a equipa está pronta para se adaptar e jogar bem. “Não é por causa da vossa pressão [media], ou dos adeptos”, frisou, acrescentando que o momento certo de alterar o sistema é quando a equipa demonstra solidez.

Na vitória por 1-0 sobre o Newcastle, Amorim abandonou a defesa a três com alas, optando por um bloco defensivo de quatro com dois médios defensivos, que nos instantes finais se transformou numa defesa praticamente a seis, garantindo apenas pela segunda vez esta temporada a baliza a zeros, a famosa "clean sheet".

O treinador, que em tempos afirmou que nem mesmo o Papa o faria mudar de sistema, sublinhou que a flexibilidade tática sempre fez parte do seu plano, mas que impor alterações precipitadas poderia ser prejudicial: “Quando vocês falam constantemente sobre mudar o sistema, eu não posso mudar porque os jogadores vão perceber que estou a mudar por causa de vocês e acho que isso é o fim para o treinador”.