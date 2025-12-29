Ouvir
Futebol Internacional

"Não é por causa da vossa pressão": Amorim revela que é a altura certa para mudar a tática

29 dez, 2025 - 16:05 • Redação

O treinador português do Manchester United garante que ceder à pressão mediática para alterar o sistema tático seria “o fim” da sua autoridade no clube. Contra o Newcastle, o técnico implementou uma defesa de quatro jogadores, afastando-se do seu habitual esquema de três centrais.

Ruben Amorim explicou esta segunda-feira que a mudança de formação só é feita quando a equipa está pronta para se adaptar e jogar bem. “Não é por causa da vossa pressão [media], ou dos adeptos”, frisou, acrescentando que o momento certo de alterar o sistema é quando a equipa demonstra solidez.

Na vitória por 1-0 sobre o Newcastle, Amorim abandonou a defesa a três com alas, optando por um bloco defensivo de quatro com dois médios defensivos, que nos instantes finais se transformou numa defesa praticamente a seis, garantindo apenas pela segunda vez esta temporada a baliza a zeros, a famosa "clean sheet".

O treinador, que em tempos afirmou que nem mesmo o Papa o faria mudar de sistema, sublinhou que a flexibilidade tática sempre fez parte do seu plano, mas que impor alterações precipitadas poderia ser prejudicial: “Quando vocês falam constantemente sobre mudar o sistema, eu não posso mudar porque os jogadores vão perceber que estou a mudar por causa de vocês e acho que isso é o fim para o treinador”.

Amorim também explicou que o momento da mudança foi impulsionado pela necessidade de adaptação devido a um plantel limitado. Sete jogadores estão indisponíveis para o próximo jogo contra os Wolves, incluindo o capitão Bruno Fernandes, que continua a recuperar de uma lesão no gémeo sofrida frente ao Aston Villa a 21 de dezembro.

“Não há hipótese de ele jogar contra o Wolves. Nenhuma hipótese. Podem escrever isso”, declarou Amorim, em declarações citadas pela BBC. Ainda assim, Fernandes mantém-se próximo da equipa, observando treinos e aquecimentos, reforçando a sua influência e liderança dentro do balneário. “O Bruno é um líder. Ele não pode ser aquele que, quando não joga, não se exprime. Ele está sempre a falar. É por isso que é o capitão”.

Amorim concluiu que a mudança tática, embora necessária neste momento, não significa um abandono do seu esquema preferido: “Vamos tornar-nos uma equipa melhor porque, quando todos os jogadores regressarem, não vamos jogar com três defensores o tempo todo".

O Manchester United, atualmente a três pontos de um lugar na Liga dos Campeões, prepara-se para enfrentar os Wolves em Old Trafford com um plantel ainda limitado.

