Angola eliminada da Taça das Nações Africanas por um golo

Angola está fora da Taça das Nações Africanas (CAN), devido a resultados de terceiros. A Tanzânia empatou, a um golo, com a Tunísia, esta terça-feira, e afastou os Palancas Negras dos oitavos de final.

Depois do empate sem golos com o Egito, na segunda-feira, os angolanos ficavam dependentes dos jogos que se seguiriam, sabendo que já só havia um lugar disponível. A derrota da Zâmbia e o empate de Comoros fizeram sonhar, porém, ainda faltavam mais dois resultados favoráveis.

Com dois pontos, -1 de diferença de golos (primeiro critério de desempate) e dois golos marcados (segundo), Angola estava de olho em dois jogos: Uganda-Nigéria e Tanzânia-Tunísia, ambos às 16h00.

No caso do Uganda (um ponto, -2 de diferença de golos), os angolanos precisavam apenas que não vencesse. Assim foi: os ugandenses perderam por 3-1 com a Nigéria e despediram-se da CAN.

Quanto à Tanzânia (um ponto, -1 de diferença de golos, dois golos marcados), o ideal era que perdesse. Em último caso, o empate sem golos levaria a decisão para sorteio, dado que ficaria com "goal average" e número de golos marcados iguais a Angola. Nenhum desses cenários se concretizou, apesar de o resultado ao intervalo ter feito sonhar.

O ex-Sporting de Braga Ismael Gharbi adiantou a Tunísia, de grande penalidade, aos 43 minutos, e deu esperança aos angolanos. Contudo, era um resultado perigoso, como veio a comprovar o golo do empate de Feisal Salum. Ao elevar o número de golos marcados para três, contra os dois de Angola, a Tanzânia garantiu uma vaga na próxima fase.

Nos minutos finais, tanzanianos e tunisinos abdicaram de atacar, já que o empate a um golo servia a ambas, o que lhes valeu uma forte assobiadela do estádio. Ainda assim, nada mudou e Angola disse adeus.