E se a lógica do fora de jogo mudar? 'Lei Wenger' pode transformar o futebol como o conhecemos

O fora de jogo, uma das leis mais discutidas do futebol moderno, sobretudo desde a chegada do VAR, pode estar prestes a entrar numa nova era. A FIFA e o International Football Association Board (IFAB) avaliam uma alteração profunda: só haverá fora de jogo se o atacante estiver com o corpo totalmente à frente do último defesa. Mas o que pode mudar, afinal, no futebol do futuro? A proposta tem nome e assinatura: Arsène Wenger. O antigo treinador do Arsenal e atual diretor do desenvolvimento do futebol mundial da FIFA defende uma abordagem mais simples e ofensiva ao fora de jogo. Na teoria, a ideia elimina as decisões por "milímetros". Se qualquer parte do corpo do avançado estiver em linha com o defesa, o lance será considerado legal. O fora de jogo só será assinalado quando todo o corpo do atacante ultrapassar o defensor.

O objetivo é haver mais fluidez no jogo e menos polémicas. Segundo Wenger, a regra atual penaliza o ataque de forma excessiva e afasta o futebol da sua essência ofensiva. Resta saber se os treinadores vão ou não vão ser mais cautelosos e colocar as defesas mais recuadas. Ou se existem outras camadas da questão que ainda não foram sequer debatidas ou pensadas. A 'Lei Wenger' não é nova, mas ganhou novo fôlego nos últimos meses. A IFAB vai discutir a proposta na sua reunião anual, em janeiro, em Londres, seguindo depois para a Assembleia Geral em fevereiro, no País de Gales. De acordo com declarações citadas pela imprensa internacional, cerca de 95% das propostas que chegam à Assembleia Geral acabam por ser aprovadas, o que aumenta a probabilidade de avanço. Gianni Infantino, presidente da FIFA, já deixou claro que o tema está em cima da mesa. No World Sport Summit, no Dubai, afirmou que “talvez no futuro o avançado tenha de estar completamente à frente para ser considerado fora de jogo”, sublinhando a necessidade de adaptação das regras à evolução do jogo.