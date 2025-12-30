"King Kazu" continua a desafiar o tempo e regressa à J.League aos 58 anos

Na última época, Miura representou o Atlético Suzuka, da quarta divisão japonesa, onde participou em sete encontros numa temporada difícil que terminou com a descida do clube às ligas regionais. Apesar de um impacto desportivo limitado, o seu regresso à J.League é visto como um sinal claro de que a longevidade e o simbolismo da sua carreira continuam a pesar na decisão dos clubes.

“A minha paixão pelo futebol não mudou, independentemente da idade que tenha”, afirmou Miura, em declarações divulgadas pelo clube. O jogador garantiu ainda que encara este novo capítulo como um verdadeiro desafio, prometendo dar tudo em campo e “fazer história” com o emblema de Fukushima.

Aos quase 59 anos, idade que completa em fevereiro, Kazuyoshi Miura continua a escrever uma das carreiras mais singulares da história do futebol. O avançado japonês assinou por empréstimo com o Fukushima United, clube da terceira divisão, e volta assim a competir na J.League, que engloba os três principais escalões. Será a sua 41.ª temporada como jogador profissional, um número raríssimo num desporto marcado pela exigência física extrema.

Kazuyoshi “King Kazu” Miura, o futebolista profissional mais velho do mundo, vai jogar no Fukushima United por empréstimo até junho, regressando às principais divisões do futebol japonês aos 58 anos.

A história de Miura ultrapassa largamente o futebol japonês. Profissional desde 1986, estreou-se no Santos, no Brasil, depois de ter deixado o Japão ainda adolescente para seguir o sonho de ser jogador. Ao longo das décadas, passou por clubes no Brasil, Itália, Croácia, Austrália e também por Portugal, onde representou a UD Oliveirense por empréstimo do Yokohama FC nas temporadas 2022/23 e 2023/24, onde apenas participou em oito jogos, já numa fase avançada da carreira, numa experiência que reforçou o seu estatuto de figura internacional do futebol asiático.

Pela seleção japonesa, Miura marcou 55 golos em 89 jogos e foi uma das figuras centrais da afirmação do Japão no panorama asiático, destacando-se na conquista da Taça Asiática de 1992, ano em que foi eleito Jogador Asiático do Ano. Paradoxalmente, a sua carreira internacional ficou também marcada pela exclusão do plantel que disputou o Mundial de 1998, a primeira participação do Japão numa fase final.

Atualmente, os clubes que continuam a apostar em Miura fazem-no menos pelos golos e mais pelo impacto global que o jogador transporta. A sua presença representa liderança no balneário, exemplo de profissionalismo para os mais jovens e uma enorme projeção mediática, fatores frequentemente apontados pelos meios de comunicação como o "Straits Times" e o "Sportbible". O próprio avançado mantém uma rotina rigorosa de treino, controlo físico e alimentação, assegurando que só deixará os relvados quando o corpo já não responder.

O Fukushima United, que terminou a última temporada no 10.º lugar da J3 League, aposta agora nessa experiência e no simbolismo de “King Kazu” para reforçar um projeto que procura crescer desportiva e institucionalmente. Num futebol cada vez mais acelerado, Kazuyoshi Miura continua a ser a prova viva de que a longevidade, quando sustentada pela paixão, ainda pode ter lugar ao mais alto nível.