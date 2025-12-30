Manchester United de Ruben Amorim empata com o último

30 dez, 2025 - 22:12 • Inês Braga Sampaio
O Manchester United, treinado porRuben Amorim e com Diogo Dalot no onze, perdeu a oportunidade de se colar ao top-4 da Premier League, esta terça-feira, ao empatar na receção ao Wolverhampton, por 1-1.
Frente ao último classificado do campeonato, que vinha de 12 derrotas consecutivas, a equipa de Manchester abriu o marcador aos 27 minutos, por intermédio de Joshua Zirkzee.
No entanto, sobre o intervalo, Ladislav Krejcí empatou. Na segunda parte, o United foi incapaz de chegar ao golo da vitória. Quando houve golo, sobre os 90, Patrick Dorgu estava em fora de jogo.
Com este resultado, o United deixa-se ficar em sexto, com 30 pontos, a dois do Liverpool, quarto classificado e que ainda não entrou em campo nesta 19.ª jornada. O Wolves continua em último, com três pontos.
Noutro dos jogos da noite, num duelo entre top-3, o Arsenal cimentou a liderança ao derrotar o Aston Villa, por 4-1.
Gabriel Magalhães, Martín Zubimendi, Leandro Trossard e Gabriel Jesus fizeram os golos dos "gunners". Olli Watkins reduziu, já nos descontos.
O Arsenal chega aos 45 pontos, mais cinco que o Manchester City, segundo classificado, e mais seis que o Aston Villa, terceiro.
Nota, ainda, para o empate do West Ham, de Nuno Espírito Santo, na receção ao Brighton & Hove Albion, por 2-2.
Jarrod Bowen adiantou os "hammers" aos dez minutos, Danny Welbeck empatou aos 32. A sequência repetiu-se com os golos de Lucas Paquetá, nos descontos da primeira parte, e Joël Veltman, ao minuto 61.
O West Ham continua na zona de despromoção, em 18.º, com 14 pontos, a quatro do Nottingham Forest, ex-equipa de Nuno e primeira equipa acima da linha de água. O Brighton é 14.º, com 25 pontos.