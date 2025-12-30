PSG foi a melhor equipa de 2025 para a Associação Internacional de Imprensa Desportiva

O campeão europeu e tetracampeão francês Paris Saint-Germain foi eleito como melhor equipa de futebol do ano pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS), anunciou esta terça-feira a entidade, que distinguiu os atletas Aitana Bonmatí e Armand Duplantis.

Perante uma participação recorde de 836 jornalistas de 121 países, o PSG, dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, conquistou o prémio na categoria de melhor equipa, com 871 pontos, à frente do campeão espanhol FC Barcelona, com 763, e da seleção marroquina de sub-20, campeã mundial do escalão, com 487.

Os parisienses ganharam seis das sete provas disputadas em 2025, tendo revalidado o campeonato nacional, a Taça de França e a Supertaça gaulesa e vencido pela primeira vez a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental, por entre a derrota frente aos ingleses do Chelsea na final do renovado Mundial de clubes, nos Estados Unidos.

Nos prémios individuais da AIPS, o atleta sueco Armand Duplantis, pela segunda vez seguida, e a futebolista espanhola Aitana Bonmatí foram distinguidos como melhores atletas de 2025.

Tricampeão mundial e europeu e bicampeão olímpico do salto com vara, disciplina em que já bateu por 14 vezes o recorde do mundo desde 2020 - estabeleceu-o em 6,30 metros em setembro, nos Mundiais Tóquio2025 -, Duplantis contabilizou 1.182 pontos, bem acima do tenista espanhol Carlos Alcaraz, com 784, e do futebolista francês Ousmane Dembélé, com 713.

Já Bonmatí totalizou 824 pontos e suplantou a fundista queniana Beatrice Chebet, com 453, e a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, com 446, num ano em que ganhou o "triplete" nacional pelo FC Barcelona e a Liga das Nações pela seleção espanhola, mas perdeu as finais da Liga dos Campeões e do Europeu, provas nas quais foi eleita a melhor jogadora.

Aitana Bonmatí já tinha conquistado a Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA pelo terceiro ano consecutivo, enquanto Duplantis foi o atleta do ano masculino para a World Athletics pela quarta vez, após 2020, 2022 e 2023.

A AIPS atribuiu ainda o galardão de melhores instalações para a imprensa ao Mundial de clubes de futebol, com 1.159 pontos, num pódio completado pela final da Liga dos Campeões da mesma modalidade, disputada em Munique, na Alemanha, com 1.106, e pelos Mundiais de atletismo, com 821.