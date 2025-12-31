Ouvir
Botafogo proibido de inscrever jogadores até ao verão de 2027

31 dez, 2025 - 16:30 • Inês Braga Sampaio

Em causa está uma dívida de mais de 17 milhões de euros ao Atlanta United, dos EUA, porThiago Almada, contratado em 2024.

A FIFA proibiu o Botafogo de inscrever novos jogadores nas próximas três janelas de transferências — janeiro e verão de 206 e janeiro de 2027 —, devido a uma dívida ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

Em causa está uma verba superior a 17 milhões de euros que ficou por pagar, pelo jogador Thiago Almada, contratado em 2024. O "transfer ban" deixa o clube brasileiro sem poder contratar jogadores até ao verão de 2027.

Em comunicado, o Botafogo garante que, nas últimas semanas, "manteve conversas construtivas" com o Atlanta United, "em busca de um acordo".

"As conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve. O clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026”, pode ler-se na nota oficial.

O Botafogo já acertou as contratações de Lucas Villalba ao Nacional de Montevideo e de Riquelme ao Sport. Esta proibição de inscrição de novos atletas pode impossibilitar que Martín Anselmi conte com ambos.

