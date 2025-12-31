Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Luís Castro já pode ser inscrito como treinador do Grémio

31 dez, 2025 - 18:20 • Inês Braga Sampaio

Em causa estava uma dívida de cerca de um milhão de euros ao Granada, relativa à contratação de Matías Arezo, em 2024.

A+ / A-

O Grémio já pode inscrever o português Luís Castro como treinador, depois de a FIFA ter levantado a proibição de transferências que tinha imposto ao clube brasileiro.

Em causa estava uma dívida de cerca de um milhão de euros ao Granada, relativa à contratação do uruguaio Matías Arezo, em 2024.

O levantamento do "transfer ban" permite a inscrição não só de jogadores, mas também do treinador. Luís Castro, apresentado a 12 de dezembro, estava à espera que o problema se resolvesse para ser inscrito.

Trata-se do regresso do técnico português, de 64 anos, ao Brasil, depois da época e meia no Botafogo que terminou quando se mudou para o Al-Nassr.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário