Luís Castro já pode ser inscrito como treinador do Grémio

31 dez, 2025 - 18:20 • Inês Braga Sampaio
O Grémio já pode inscrever o português Luís Castro como treinador, depois de a FIFA ter levantado a proibição de transferências que tinha imposto ao clube brasileiro.
Em causa estava uma dívida de cerca de um milhão de euros ao Granada, relativa à contratação do uruguaio Matías Arezo, em 2024.
O levantamento do "transfer ban" permite a inscrição não só de jogadores, mas também do treinador. Luís Castro, apresentado a 12 de dezembro, estava à espera que o problema se resolvesse para ser inscrito.
Trata-se do regresso do técnico português, de 64 anos, ao Brasil, depois da época e meia no Botafogo que terminou quando se mudou para o Al-Nassr.