Treinador Ricardo Soares deixa chineses do Changchun Yatai

31 dez, 2025 - 16:15 • Inês Braga Sampaio
O Changchun Yatai anunciou, esta quarta-feira, a saída do treinador português Ricardo Soares.
O técnico, de 50 anos, que chegou a meio da época, não conseguiu evitar a descida de divisão. Terminou o campeonato em último, com duas vitórias em 14 jogos.
Ricardo Soares, que já passou por clubes como Vizela, Desportivo das Aves, Chaves, Moreirense, Gil Vicente e Estoril, entre outros, soma três experiências fora de Portugal: além pelo Changchun Yatai, orientou os também chineses do Beijing Guoan e os egípcios do Al Ahly.