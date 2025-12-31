Ouvir
“Vi Mourinho fazer chorar o Cristiano porque uma vez não perseguiu o lateral rival”: a revelação de Modric

31 dez, 2025 - 14:08 • Lusa

Futebolista do AC Milan lembra que o agora treinador do Benfica “tratava o Sergio Ramos e um recém-chegado da mesma maneira”.

A+ / A-

José Mourinho fez Cristiano Ronaldo chorar no Real Madrid, revelou esta quarta-feira o futebolista croata Luka Modric, que foi treinado pelo atual treinador do Benfica no clube espanhol, numa entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera".

“Vi-o fazer chorar o Cristiano Ronaldo no balneário, um homem que dá tudo em campo, porque por uma vez não perseguiu o lateral rival. Mourinho é muito direto com os jogadores, é honesto”, detalhou o veterano médio do AC Milan.·

Atual treinador do Benfica, Mourinho orientou o Real Madrid entre 2010/11 e 2012/13, coincidindo com Modric na última época nos ‘merengues’, que o capitão da seleção portuguesa representou entre 2009 e 2018.

Na entrevista ao "Corriere della Sera", o internacional croata, de 40 anos, elegeu o técnico português como o mais duro que teve.

“Tratava o Sergio Ramos e um recém-chegado da mesma maneira: se tinha de dizer-te alguma coisa, dizia. Max [Allegri] também é assim: diz-te na cara o que está bem e o que está mal. A honestidade é fundamental”, considerou.

Modric definiu Mourinho como “especial, quer como treinador, quer como pessoa”.

“Foi ele que me quis no Real Madrid. Sem o Mourinho, nunca teria chegado ao clube. Lamento tê-lo tido como treinador apenas uma temporada”, declarou ao diário italiano.

O médio esteve 13 temporadas no clube ‘blanco’, tendo-se mudado esta época para o AC Milan.

