Futebol Internacional

Procura-se treinador para o campeão do mundo: Maresca abandona Chelsea

01 jan, 2026 - 13:10 • Lusa

Treinador italiano chegou aos blues no verão de 2024 após vencer o segundo escalão inglês com o Leicester.

O treinador italiano Enzo Maresca deixou esta quinta-feira o comando técnico do Chelsea, clube inglês que é campeão do mundo em título, após acordo entre as duas partes, deixando os 'blues' no quinto lugar da Liga inglesa de futebol.

"Com objetivos-chave ainda em disputa em quatro competições, incluindo a qualificação para a Liga dos Campeões, Enzo e o clube acreditam que uma mudança dá à equipa a melhor hipótese de colocar a temporada de novo sobre carris", pode ler-se numa nota divulgada esta quinta-feira pelo emblema londrino.

Maresca, de 45 anos, chegou ao clube em 2024/25 após vencer o segundo escalão inglês com o Leicester, conquistando, nessa época, dois títulos, ambos internacionais, a Liga Conferência e o primeiro Mundial de Clubes sob novo formato.

"Estas conquistas continuarão parte importante da história recente do clube, e agradecemos-lhe pelas suas contribuições", pode ler-se no comunicado que dá conta da demissão do técnico.

O Chelsea não detalhou as razões para esta decisão nem adiantou quem ficará à frente dos destinos da equipa principal, quer de forma permanente quer interina.

Após apenas 14 vitórias em 28 jogos em todas as competições oficiais esta época, Maresca deixa o clube em que jogam Pedro Neto e Dário Essugo no quinto lugar da Premier League, com 30 pontos, com a qualificação bem encaminhada na fase de liga da Liga dos Campeões e ainda em prova na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga, nesta última já nas meias-finais.

