Mercado de transferências

Fullkrug é reforço do Milan

02 jan, 2026 - 16:26 • Lusa

Internacional alemão chega por empréstimo do West Ham.

O avançado internacional alemão Niclas Fullkrug é reforço dos italianos do AC Milan, com opção de compra, por empréstimo dos ingleses do West Ham, informou o clube da Série A.

"O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação de Niclas Füllkrug por empréstimo do West Ham United, com opção de compra", indicou o emblema italiano, no qual joga o internacional luso Rafael Leão, na sua página oficial.

Niclas Füllkrug disputou esta época nove jogos pelo West Ham, alguns dos quais já com o treinador português Nuno Espírito Santo, que entrou no final de setembro, mas não marcou nenhum golo pelos 'hammers'.

O avançado, de 32 anos, chegou ao clube londrino na última época (20 jogos, três golos), depois de uma época de sucesso no Borussia Dortmund, durante a qual marcou 15 golos e fez nove assistências, em 43 jogos.

Antes, Füllkrug representou também o Werder Bremen, clube da sua formação, Hannover 96, Nuremberga e Greuther Fürth.

Na Série A italiana, o AC Milan é vice-líder, com 35 pontos, menos um do que o rival Inter de Milão.

