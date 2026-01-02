Ouvir
Itália

Juventus tem novo diretor desportivo

02 jan, 2026 - 18:10

Marco Ottolini está de regresso ao clube.

A+ / A-

A Juventus, próxima adversária do Benfica na Liga dos Campeões, anunciou Marco Ottolini como novo diretor desportivo.

"A Juventus tem o prazer de anunciar a nomeação de Marco Ottolini como novo diretor desportivo do clube. A partir de 1 de janeiro de 2026, Ottolini faz parte oficialmente do organograma bianconero, sob a responsabilidade direta do diretor-geral Damien Comolli", lê-se no comunicado.

O antigo avançado, de 45 anos, foi olheiro entre 2018 e 2021 e gestor de empréstimos entre 2021 e 2022.

A Juventus vai defrontar o Benfica para a Champions, no dia 21 de janeiro, a partir das 20h00.

A Vechia Signora é quinta classificada na Série A, a quatro pontos do líder Inter.

