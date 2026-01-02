Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália

Milan vence com golo de Rafael Leão

02 jan, 2026 - 23:59

Português regressou de lesão e logo com um tento decisivo.

A+ / A-

O AC Milan subiu provisoriamente à liderança isolada da Liga italiana de futebol, com mais dois pontos do que o rival Inter Milão, ao vencer por 1-0 em Cagliari, com um golo de Rafael Leão.

Na deslocação à Sardenha, para a 18.ª jornada da Serie A, o empate só foi desfeito aos 50 minutos, com a finalização do extremo internacional português, correspondendo a uma assistência do francês Adrien Rabiot.

Rafael Leão voltou ao ‘onze’ de Massimiliano Allegri - e jogou até ser substituído aos 69 minutos -, após ter falhado três jogos e praticamente um mês de ausência, assinando o sexto golo na competição, o terceiro a valer triunfos, depois do ‘bis’ frente à Fiorentina (2-1) e na receção à Lazio (1-0), em 11 jogos.

O AC Milan, que hoje estreou o avançado alemão Niclas Füllkrug (ex-West Ham), procura o seu 20.º ‘scudetto’, que lhe escapa desde 2021/22 e lidera a Serie A, com 38 pontos, em 17 jogos – empreendendo uma série de 16 sem perder –, relegando provisoriamente para o segundo lugar o rival Inter, que soma 36 e recebe o Bolonha, no domingo.

No mesmo dia, o campeão Nápoles, terceiro, com 34, visita a Lazio, em Roma.

O Cagliari, do defesa-central português Zé Pedro, não perdia há dois jogos e permanece no 14.º lugar, com 18.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário