Pablo oficializado no West Ham

Agora é oficial. O avançado Pablo deixa o Gil Vicente e assina pelo West Ham.

O jogador, de 22 anos, vai usar o número 19 depois de assinar contrato por quatro temporadas e meia, com outra de opção.

“Um avançado forte e poderoso, capaz de marcar e criar golos, colocar outros jogadores em boa posição e ter um trabalho incansável. Pablo teve uma campanha excecional até agora e foi identificado como um alvo-chave pelo técnico Nuno Espírito Santo”, escreve o clube inglês.

Pablo também já falou. “Estou muito feliz. Vou dar tudo de mim por este clube, deixar tudo em campo, todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Os adeptos gostam de jogadores que lutam pelo símbolo e posso prometer que vou deixar cada gota de suor no campo por este clube. Quero enviar uma mensagem forte de que vim provar o meu valor. Eu sei que sou um jogador jovem, mas sei que neste clube temos de dar o melhor”.

Pablo somava 10 golos em 14 jogos pela equipa de Barcelos.

A transferência deve valer uma verba a rondar os 20 milhões de euros a dividir entre Gil Vicente e Famalicão, que detinham 50% do passe.