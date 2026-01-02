Primeira derrota de Jorge Jesus e liderança em risco

Ouvir
O Al Nassr, treinado pelo português Jorge Jesus, sofreu a primeira derrota na Liga saudita de futebol, ao perder fora com o Al Ahli, por 3-2, em Jeddah, podendo ser ultrapassado pelo Al Hilal na liderança.

Três dias depois de ter cedido os primeiros pontos para o campeonato no terreno do Al Ettifaq (2-2), o conjunto de Riade vacilou no principal encontro da 13.ª jornada, que foi sentenciado aos 55 minutos, com um golo do turco Merih Demiral, antigo jogador do Sporting, a favor dos campeões asiáticos.

Antes, o inglês Ivan Toney (sete e 20 minutos) tinha adiantado o Al Ahli, mas Abdulelah Al Amri (31 e 44) respondeu para a equipa dos avançados internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, que atuaram de início, mas não marcaram nem evitaram o deslize na estreia em 2026.

Al Ahli e Al Nassr terminaram reduzidos a 10 jogadores, face às respetivas expulsões já em período de compensação do capitão Ali Majrashi, que agrediu Félix, aos 90+6 minutos, e do suplente Nawaf Bu Washl, aos 90+9.

O Al Nassr lidera o campeonato, com 31 pontos, mas pode ser suplantado pelo Al Hilal, segundo classificado, com 29, que vai visitar o Damac, de Armando Evangelista, no domingo, no fecho da ronda, enquanto o Al Ahli reforçou a quarta posição, com 25, três abaixo do Al Taawoun, terceiro e adversário no sábado do campeão saudita Al Ittihad, de Sérgio Conceição.

Em zona de despromoção seguem o Al Okhdood e o Al Najmah, orientados pelos portugueses Paulo Sérgio e Mário Silva, após a derrota na visita ao Al Ettifaq (2-0) e o empate na receção ao Al Khaleej (2-2), respetivamente.

Dois golos do neerlandês Georginio Wijnaldum - o segundo na conversão de um penálti - impuseram a terceira derrota seguida e o quinto jogo sem vencer ao Al Okhdood, 17.º, com cinco pontos, dois acima do Al Najmah, 18.º e último, que beneficiou de um tento já em tempo de compensação do capitão brasileiro Samir Caetano para pontuar pela segunda vez na prova.

