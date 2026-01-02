Ruben Amorim não espera reforços para o Manchester United

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, garante que não há conversações para o eventual reforço da equipa durante o chamado “mercado de inverno”.

Ruben Amorim chegou a deixar a porta aberta a reforços em janeiro, mas agora parece ter recuado.

“O mercado de transferências não vai mudar. Não temos conversações neste momento para alterações no plantel”, disse o técnico esta sexta-feira.

Um dos nomes falados foi o extremo Antoine Semenyo, mas o jogador do Bournrmouth parece inclinado a aceitar a proposta do Manchester City.

“Estamos perto dos lugares da Liga dos Campeões, nós e mais oito equipas. Por isso vamos focar-nos no próximo jogo e vencer o próximo jogo”, acrescentou.

No domingo, os “red devils” vão defrontar o Leeds, que estão numa sequência deoito jogos sem perder.

A equipa está com uma lista grande de indisponíveis: Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt and Harry Maguire (por lesão), mais Bryan Mbeumo, Amad Diallo and Noussair Mazraoui (na Taça das Nações Africanas).