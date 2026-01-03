Ouvir
Espanha

Barcelona vence com golos no final do dérbi catalão

03 jan, 2026 - 23:19 • Lusa

O Barça é líder do campeonato e o guarda-redes Joan García foi o melhor em campo.

Dois golos nos últimos minutos permitiram ao FC Barcelona vencer em casa do ‘vizinho’ Espanyol, por 2-0, na 18.ª jornada da Liga espanhola, somando o nono triunfo consecutivo na prova.

Num encontro em que sentiram bastante dificuldades, os ‘blaugrana’ apenas puderam respirar nos últimos minutos, graças a dois golos marcados por jogadores saídos do banco, primeiro num grande remate de Dani Olmo (86) e depois por Lewandowski (90), ambos a passe de Fermín, também ele suplente utilizado.

No seu regresso ao terreno do Espanyol após a polémica transferência no verão, o guarda-redes Joan García foi o melhor em campo, com algumas defesas de enorme qualidade a impedirem que os ‘periquitos’ se adiantassem e pudessem voltar a vencer o rival da cidade de Barcelona, algo que não acontece desde 21 de fevereiro de 2009 para o campeonato.

O FC Barcelona mantém-se na liderança, com 49 pontos, mais sete do que o Real Madrid, que recebe no domingo o Bétis, enquanto o Espanyol está na quinta posição, com 33.

O português Martim Neto marcou pelo segundo encontro consecutivo pelo Elche, ainda sem André Silva, mas o remate certeiro, aos 30 minutos, foi insuficiente para evitar a derrota caseira por 3-1 frente ao Villarreal, que marcou por Alberto Moleiro (07), Georges Mikautadze (13) e Alfonso Pedraza (83).

Com este triunfo, o Villarreal, que não contou com o castigado Renato Veiga, subiu ao terceiro lugar, com 38 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid (mais um jogo), enquanto o Elche está num tranquilo nono posto, com 22.

