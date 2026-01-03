Chermiti bisou contra o Celtic

03 jan, 2026 - 17:24
O português Youssef Chermiti marcou dois golos no dérbi contra o tetracampeão Celtic, em partida da jornada 21 da liga escocesa.
O avançado luso marcou aos 50 e aos 59 minutos.
O primeiro golo da partida até foi do Celtic, por Yang Hyun-Jun, aos 19 minutos.
A fechar o marcador, Mikey Moore fechou o marcador, aos 71 minutos.
Na classificação do campeonato escocês, Rangers e Celtic estão agora empatados no segundo posto, com 38 pontos, atrás do Hearts, com 41.
Paulo Bernardo foi suplente e Jota está lesionado.
O Rangers vai visitar o FC Porto a 29 de janeiro, em mais uma jornada da Liga Europa.