Taça das Nações Africanas

Mali e Senegal seguem em frente na CAN

03 jan, 2026 - 22:14

Dois primeiros jogos a eliminar foram disputados este sábado.

O Mali e o Senegal avançaram, este sábado, para os quartos de final da Taça das Nações Africanas, em futebol.

A seleção do Mali precisou das grandes penalidades para afastar a Tunísia depois do empate 1-1 no tempo regulamentar.

Os golos só surgiram perto do final. Chaouat marcou primeiro para a Tunísia, aos 89 minutos, e Sinayoko empatou para o Mali, aos 90+6.

Nota para Coulibaly, defesa do Sassuolo, que viu o cartão vermelho direto ainda na primeira parte.

Já na primeira partida de sábado, o Senegal derrotou o Sudão, por 3-1.

Gueye bisou, aos 29 e 45+3, e Mbaye fechou o marcador.

Pelos sudaneses foi Abdallah a marcar o primeiro golo do dia, ao minuto 6.

Agora, Mali e Senegal vão defrontar-se nos quartos de final da CAN.

