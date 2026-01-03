Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

França

Paulo Fonseca derrota Mónaco

03 jan, 2026 - 19:09

O Lens continua na liderança do campeonato gaulês.

A+ / A-

O Lyon, treinado por Paulo Fonseca, foi vencer a casa do Mónaco, por 3-1, mantendo o quinto lugar da Liga francesa, à 17.ª jornada.

Com o jovem avançado Afonso Moreira no 'onze' e o médio Mathys de Carvalho no banco, o Lyon ficou provisoriamente a dois pontos do pódio, mantendo-se na corrida aos lugares cimeiros.

Os visitantes adiantaram-se aos 38 minutos, na sequência de um canto na esquerda, no qual surgiu uma primeira emenda de cabeça que o checo Pavel Sulc aproveitou para desviar, ao segundo poste, com a coxa.

A igualdade dos monegascos resultou de um lance caricato, em que o guarda-redes se embrulhou com um jogador isolado e a bola a sobrar para o expedito Mamadou Coulibaly, mais lesto a reagir do que os três defesas que o rodeavam e a atirar para a baliza deserta.

Pavel Sulc reforçou o seu estatuto de goleador do Lyon, quando, aos 57, à entrada da área, recolocou a sua equipa na frente.

Aos 70 minutos, Mamadou Coulibaly viu o cartão vermelho direto por entrada violenta sobre adversário e complicou a vida ao Mónaco, que ficou reduzido a 10, e que nove minutos depois sofreu a 'machadada' final, quando o brasileiro Abner Vinícius fez o 3-1, na pequena área.

O surpreendente Lens, que na sexta-feira venceu em Toulouse, por concludente 3-0, continua líder isolado da competição, com 40 pontos, mais quatro do que o campeão francês e europeu Paris Saint-Germain, com 36, que, no domingo, recebe o Paris FC.

Marselha e Lille partilham o terceiro posto, com 32, com os primeiros a receber no domingo o Nantes e os segundos a receber hoje o Rennes, sexto classificado, com os mesmos 30 pontos do Lyon, quinto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer