Paulo Fonseca derrota Mónaco

03 jan, 2026 - 19:09
O Lyon, treinado por Paulo Fonseca, foi vencer a casa do Mónaco, por 3-1, mantendo o quinto lugar da Liga francesa, à 17.ª jornada.
Com o jovem avançado Afonso Moreira no 'onze' e o médio Mathys de Carvalho no banco, o Lyon ficou provisoriamente a dois pontos do pódio, mantendo-se na corrida aos lugares cimeiros.
Os visitantes adiantaram-se aos 38 minutos, na sequência de um canto na esquerda, no qual surgiu uma primeira emenda de cabeça que o checo Pavel Sulc aproveitou para desviar, ao segundo poste, com a coxa.
A igualdade dos monegascos resultou de um lance caricato, em que o guarda-redes se embrulhou com um jogador isolado e a bola a sobrar para o expedito Mamadou Coulibaly, mais lesto a reagir do que os três defesas que o rodeavam e a atirar para a baliza deserta.
Pavel Sulc reforçou o seu estatuto de goleador do Lyon, quando, aos 57, à entrada da área, recolocou a sua equipa na frente.
Aos 70 minutos, Mamadou Coulibaly viu o cartão vermelho direto por entrada violenta sobre adversário e complicou a vida ao Mónaco, que ficou reduzido a 10, e que nove minutos depois sofreu a 'machadada' final, quando o brasileiro Abner Vinícius fez o 3-1, na pequena área.
O surpreendente Lens, que na sexta-feira venceu em Toulouse, por concludente 3-0, continua líder isolado da competição, com 40 pontos, mais quatro do que o campeão francês e europeu Paris Saint-Germain, com 36, que, no domingo, recebe o Paris FC.
Marselha e Lille partilham o terceiro posto, com 32, com os primeiros a receber no domingo o Nantes e os segundos a receber hoje o Rennes, sexto classificado, com os mesmos 30 pontos do Lyon, quinto.