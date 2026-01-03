Ouvir
Sérgio Conceição consegue quarta vitória consecutiva

03 jan, 2026 - 23:06 • Lusa

Equipa sobe ao quinto lugar do campeonato saudita que é liderado pelo Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

O campeão Al Ittihad, treinado pelo português Sérgio Conceição, venceu na receção ao Al Taawoun, por 1-0, na 13.ª jornada da Liga saudita, alcançando pela primeira vez as quatro vitórias seguidas na prova.

Em Jeddah, um golo de Muhannad Al Shanqiti, aos 50 minutos, garantiu o triunfo aos anfitriões, que utilizaram os portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes a tempo inteiro e assumiram provisoriamente a quinta posição.

O Al Ittihad fixou a melhor sequência de resultados esta temporada para o campeonato e tem 23 pontos, menos cinco do que o Al Taawoun, terceiro classificado, que falhou a oportunidade de igualar o líder Al Nassr, dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, um dia depois da derrota da equipa orientada pelo luso Jorge Jesus no terreno do Al Ahli (3-2), quarto, com 25.

O Al Nassr ainda pode perder a liderança nesta ronda, caso o Al Hilal, segundo, com 29 pontos, triunfe no domingo na visita ao Damac, de Armando Evangelista.

Mais cedo, o Al Fateh, de José Gomes, conseguiu a terceira vitória seguida na receção ao Al Shabab (2-0), que terminou reduzido a nove unidades, e subiu à 10.ª posição, com 14 pontos, seis acima da zona de despromoção.

Já o Al Fayha, de Pedro Emanuel, é 13.º e acumula os mesmos 12 pontos do Al Kholood, frente ao qual perdeu em casa (5-0), alargando para quatro o número de encontros sem vencer, numa tarde em que viu o guineense Alfa Semedo, com passagem por vários clubes portugueses, ser expulso.

