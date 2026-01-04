Ouvir
Gonçalo Guedes marca e empata Atlético Madrid

04 jan, 2026 - 23:27 • Lusa

O Barcelona está na liderança do campeonato espanhol.

O internacional português Gonçalo Guedes marcou no empate a um golo entre Real Sociedad e Atlético Madrid, no encerramento da 18.ª jornada da Liga espanhola, penúltima da primeira volta.

O avançado anotou o quarto golo em 2025/26, aos 55 minutos, já depois de, aos 50', o norueguês Alexander Sorloth ter adiantado os madrilenos, no reencontro com o conjunto basco, por si representado entre 2021 e 2023.

O Atlético Madrid interrompeu uma sequência de duas vitórias para o campeonato e cedeu pontos pela terceira vez nas últimas cinco rondas, ocupando o quarto lugar, com os mesmos 38 pontos do Villarreal, terceiro classificado, que ganhou no sábado em Elche (3-1) e tem dois jogos em atraso.

Já a Real Sociedad, que cumpriu o primeiro jogo sob orientação técnica do norte-americano Pellegrino Matarazzo, é 15.ª e acumula os mesmos 18 pontos de Maiorca, 16.º, e Girona, 17.º, todos em lugares de permanência.

