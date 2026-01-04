Luís Castro entra a vencer pelo Levante

04 jan, 2026 - 16:00
O técnico Luís Castro estreou-se com uma vitória importante ao serviço do Levante na liga espanhola.
Em casa do Sevilha, o Levante venceu 3-0 e largou a lanterna vermelha para o Oviedo. Já o Sevilha é 11.º com 20 pontos.
Os golos foram apontados por Iker Losada, Carlos Espi e Carlos Alvarez (extremo que chegou a ser associado ao Benfica).
Nota para o guarda-redes Mathew Ryan, que defendeu uma grande penalidade, com duas defesas, que permitiu manter a baliza do Levante a zero.
Na liderança do campeonato está o Barcelona, com 49 pontos.