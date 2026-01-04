Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Palmeiras

Marlon Freitas é o primeiro reforço de Abel Ferreira

04 jan, 2026 - 15:25 • Lusa

Médio brasileiro chega do Botafogo.

A+ / A-

O futebolista Marlon Freitas assinou um contrato até final de 2028 com o Palmeiras, tornando-se o primeiro reforço do treinador português Abel Ferreira este ano, anunciou este domingo o clube de São Paulo.

Depois de três anos ao serviço do Botafogo, no qual venceu o campeonato e a Taça Libertadores, sob o comando de Artur Jorge, o médio, de 30 anos, transferiu-se agora para o Palmeiras, garantindo que espera "ajudar o clube a voltar às conquistas".

Marlon Freitas fez a sua formação no Fluminense, que o emprestou aos eslovenos do Samorin, ao Botafogo Paulista e ao Criciúma, antes de se transferir em 2020 para o Atlético Goianense, tendo revelado a conversa que teve com Abel Ferreira.

"Tomei um susto quando recebi a ligação dele, fiquei surpreso. Isso mostra confiança, para um jogador é importante. Conversámos bastante, não falámos ainda da parte tática, de funções dentro de campo, mas o importante é que estou aqui sempre apto para ajudar meus companheiros. A escolha é sempre do professor Abel", assegurou.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer