Marlon Freitas é o primeiro reforço de Abel Ferreira

O futebolista Marlon Freitas assinou um contrato até final de 2028 com o Palmeiras, tornando-se o primeiro reforço do treinador português Abel Ferreira este ano, anunciou este domingo o clube de São Paulo.

Depois de três anos ao serviço do Botafogo, no qual venceu o campeonato e a Taça Libertadores, sob o comando de Artur Jorge, o médio, de 30 anos, transferiu-se agora para o Palmeiras, garantindo que espera "ajudar o clube a voltar às conquistas".

Marlon Freitas fez a sua formação no Fluminense, que o emprestou aos eslovenos do Samorin, ao Botafogo Paulista e ao Criciúma, antes de se transferir em 2020 para o Atlético Goianense, tendo revelado a conversa que teve com Abel Ferreira.

"Tomei um susto quando recebi a ligação dele, fiquei surpreso. Isso mostra confiança, para um jogador é importante. Conversámos bastante, não falámos ainda da parte tática, de funções dentro de campo, mas o importante é que estou aqui sempre apto para ajudar meus companheiros. A escolha é sempre do professor Abel", assegurou.