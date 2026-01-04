Marrocos e Camarões vão defrontar-se nos quartos da CAN

A seleção marroquina, anfitriã da Taça das Nações Africanas, vai defrontar a congénere dos Camarões nos quartos de final da competição, após ambas terem vencido os encontros dos 'oitavos' contra Tanzânia e África do Sul, respetivamente.

No Moulay Abdellah, em Rabat, estádio que também será palco da final, Marrocos tinha a seu favor a história e o fator casa, mas a não favorita Tanzânia, mesmo com pouca bola e quase sempre em ações defensivas, conseguiu resistir e adiar até aos 64 minutos o único golo no jogo dos ‘leões do Atlas’.

Brahim Díaz, a atuar no Real Madrid, foi o autor do remate decisivo, já no interior da área dos ‘taifa stars’, com a bola a passar entre o poste e o guarda-redes Hussein Masalanga, que não fica isento de responsabilidades.

Foi o quarto golo na CAN de Díaz, nesta altura o melhor marcador da competição, num lance que contou com a assistência do capitão Achraf Akimi, pela primeira vez titular no torneio.

A merecida vitória de Marrocos fica, no entanto, manchada por um erro grave de arbitragem já nos descontos, ao não ser assinalada grande penalidade favorável à Tanzânia, por carga evidente na área da equipa anfitriã.

Em Rabat, perspetivava-se um jogo mais equilibrado envolvendo duas equipas já vitoriosas na CAN, com a particularidade de o histórico de confrontos ser favorável a África do Sul, embora os Camarões somem cinco títulos continentais, contra apenas um dos ‘bafana bafana’.

Apesar das duas claras oportunidades criadas pela equipa sul-africana, medalha de bronze na última CAN, seriam os ‘leões indomáveis’ a festejar, aos 34 minutos, quando Junior Tchamadeu inaugurou o marcador, na sequência de um pontapé de canto.

As dificuldades aumentaram para a equipa de Hugo Broos, quando, logo no arranque da segunda parte, aos 47 minutos, Cristian Kofane marcou de cabeça o segundo golo dos Camarões, na sequência de um cruzamento da esquerda.

O guarda-redes Edis Epassy travou depois a reação dos sul-africanos com duas intervenções decisivas, mas quase comprometeu o triunfo logo a seguir ao golo de 'honra' da África do Sul, por Evidence Makgopa, aos 88 minutos, num final de jogo emocionante.

No primeiro dia da fase a eliminar da competição, no sábado, o Senegal marcou presença nos 'quartos', ao bater o Sudão por 3-1 e vai defrontar o Mali, vencedor do confronto com a Tunísia por 3-2, nas grandes penalidades, após empate a uma bola no final do prolongamento.